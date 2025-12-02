Наталия Орейро рассказала о давней дружбе и творческих планах с Димой Биланом

Наталия Орейро в недавнем интервью рассказала историю знакомства с Димой Биланом и как приняла участие в большом российском кинопроекте. Артистка, для миллионов зрителей навсегда оставшаяся лицом культового латиноамериканского сериала, призналась, что их общение с российским певцом началось задолго до совместной работы.

По словам Орейро, впервые она пересеклась с заслуженным артистом России около пяти лет назад, когда оба входили в жюри телепроекта талантов. Именно там состоялось знакомство, оставившее у актрисы яркие впечатления. С тех пор контакты не прервались – Наталия и Дима периодически поддерживают переписку и обсуждают творческие идеи. Одной из них стал возможный дуэт, который пока остается в стадии задумки, но, как отметила артистка, не потерял актуальности.

"Периодически переписываемся по электронной почте", – рассказала Орейро.

В этом году они встретились на съемочной площадке российской картины "Письмо Деду Морозу". В фильме Наталия Орейро исполняет музыкальный номер, а Дима Билан появляется в роли ведущего, представляющего ее героиню зрителям. Актриса отметила, что работать с российским артистом ей было особенно приятно, ведь между ними давно установилось доверительное взаимодействие.

Кстати, для артистки стала вызовом необходимость говорить на русском языке. По ее словам, роль потребовала четкой и понятной речи, а не отдельных фраз, произнесенных с акцентом. Актриса стремилась добиться максимальной точности, чтобы зритель увидел живой образ, а не иностранку, выучившую текст на слух.