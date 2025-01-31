Доходы автора песен "Сигма бой" Михаила Чертищева выросли в 7 раз за последние два года

Российский композитор и музыкальный продюсер Михаил Чертищев известен своими работами для популярных анимационных фильмов и сериалов, таких как "Три богатыря" и "Барбоскины". В последние годы он значительно увеличил свои доходы. Согласно данным, его заработок вырос с 2,4 млн рублей в 2022 году до 17 млн рублей в 2024 году. Этот рост связывают с успехом его композиций на различных музыкальных платформах.

Одним из ярких примеров является песня "Сигма Бой", исполненная юными артистками Betsy (Светлана Чертищева) и Марией Янковской. Трек, выпущенный в октябре 2024 года, быстро набрал популярность, особенно в социальных сетях и на стриминговых сервисах. На YouTube песню прослушали 64 миллиона раз. А в январе 2025 года хит занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.

Интересно, что Михаил Чертищев не только написал музыку для "Сигма Бой", но и является отцом одной из исполнительниц хита – Betsy.

Стоит отметить, что успех "Сигма Бой" не обошелся без обсуждений. Например, евродепутат от Германии Нэла Риль считает, что трек нужно запретить в странах Европы. С ней не согласен продюсер Павел Рудченко. По его мнению, попытки ограничить распространение песни связаны с изменением общественных настроений.