Чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов погибли в авиакатастрофе

Ночью в окрестностях вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана произошла трагедия, о которой сообщили местные СМИ. Небольшое пассажирское воздушное судно Bombardier CRJ700, выполняя рейс по заказу American Airlines и перевозившее более 60 пассажиров при четырех членах экипажа, внезапно столкнулось в небе с военным вертолетом Black Hawk, на борту которого находились трое военнослужащих. Жертвами этого катастрофического инцидента стали все люди, летевшие в обоих аппаратах.

Глава городской пожарной службы, Джон Доннелли, сообщил журналистам, что после тщательных поисковых работ на месте крушения никого из живых обнаружить не удалось. Губернатор Вирджинии, Гленн Янгкин, подтвердил, что большинство тел уже поднято из вод реки Потомак, которая протекает через столицу США.

Среди погибших оказалась группа известных фигуристов из Бостонского клуба: в том числе шесть членов команды, представлявших клуб на международных соревнованиях. Чемпионы мира 1994 года, Евгения Шишкова и Вадим Наумов, были в числе тех, кто находился в том самолете. Помимо титулованных фигуристов погибли и два юниора – Джинна Хан и Спенсер Лейн, сопровождаемые своими матерями. Директор клуба, Дуг Зегиб, выступил с обращением, выразив свое горе и потрясение.





Эксперты авиатранспортного управления уже приступили к расследованию причин инцидента, который оборвал жизни пассажиров и троих военнослужащих. Сотрудники специальных служб продолжают исследовать район реки, чтобы не упустить ни одной детали, способной помочь стать на шаг ближе к пониманию, как и почему произошла эта катастрофа.