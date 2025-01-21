"Я просто не выдержала": певица Валерия рассказала о навязчивом поклоннике

В недавнем интервью народная артистка России Валерия поделилась историей о слишком назойливом поклоннике. По ее словам, ситуация началась с безобидных комплиментов и восторженных сообщений, однако со временем они переросли в более настойчивые попытки привлечь к себе внимание.

"Потом подключился какой-то сексуальный подтекст. Я просто не выдержала и заблокировала его", – рассказала супруга Иосифа Пригожина.

Но даже после этого поклонник продолжает находить способы отправлять ей новые сообщения. Но никаких угроз от него не поступает. Мужчина выражает исключительно восхищение.

Валерия считает, что особенно уязвимы в таких случаях незамужние девушки и молодые артистки: без поддержки мужчины рядом им зачастую сложнее справляться с излишним вниманием. Несмотря на собственную надежную защиту, певица признается, что ей бывает неприятна такая навязчивость.

Также Валерия упомянула о хейтерах, отметив, что у нее их немного. Свой рецепт борьбы с негативом в интернете она называет простым: певица предпочитает блокировать недоброжелателей таким образом, чтобы они не заметили ограничений. "Ставлю их в теневой блок", – призналась артистка. В результате хейтеры продолжают писать нелестные сообщения, но никто их уже не видит.