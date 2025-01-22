Джастин Бибер объяснил, почему отписался от жены после слухов о разладе в семье

Еще неделю назад 30-летний певец делился романтичными кадрами зимнего отдыха в Аспене. На одном из снимков 28-летняя Хейли выглядела элегантно в длинном тренче и винтажном кашемировом платке, а Джастин подписал фото словами: "Величайшая женщина, которую я когда-либо знал". Однако вскоре Бибер удалил из своих подписок не только Хейли, но и других близких людей, включая своего наставника Ашера и тестя Стивена Болдуина.

В ответ на ажиотаж в сети Джастин поспешил объяснить ситуацию. Он заявил, что кто-то получил доступ к его аккаунту и удалил супругу из подписок.

"Кто-то зашел в мой аккаунт и отписался от моей жены. Это фигня набирает обороты ", – написал певец.



Впрочем, сейчас Бибер уже удалил публикацию, в которой писал о взломе своего аккаунта. Кто именно мог получить доступ к его социальным сетям пока остается загадкой.



Несмотря на слухи о возможном разладе в семье, пара продолжает демонстрировать семейное счастье. Напомним, что Джастин и Хейли, поженившиеся в 2018 году, весной 2024-го отпраздновали обновление клятв, а спустя три месяца на свет появился их сын Джек.

Во время отдыха в Аспене Хейли показала, что прекрасно чувствует себя не только в роли мамы, но и продолжает оставаться иконой стиля. Она удивила поклонников зимними образами, сочетая элегантность и уют. На одном из выходов Хейли блистала в длинной шубе шоколадного оттенка от Miu Miu, а позже появилась в серо-черной шубе оверсайз, которую дополнила высокими сапогами.



Между тем, Бибер намекает на творческое возвращение. Во время отпуска он делился снимками из домашней студии, вызывая интерес поклонников к предстоящему музыкальному проекту. Ходят слухи, что в этом году певец планирует большой тур, который станет его возвращением на мировую сцену.





Напомним, в 2023 году Джастин приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем, включая синдром Рамсея Ханта и психоэмоционального выгорания. Тогда певец признался, что ему нужно время для восстановления и работы над собой.



Ранее сообщалось, что Бибер отреагировал на новости о помолвки своей бывшей девушки Селены Гомес.