Новая звезда большого экрана: как Сергей Городничий покорил зрителей

В мире отечественного кино растет популярность Сергея Городничего (настоящая фамилия – Дмитриев). Кто этот обаятельный парень из Санкт-Петербурга, который еще недавно мечтал о спортивных победах, а теперь покоряет кинематографические вершины? И почему о нем говорят все чаще?





В юности Сергей хотел стать не актером, а мастером боевых искусств. Он серьезно занимался тхэквондо, но травма спины вынудила его кардинально изменить планы. Согласитесь, судьба иногда сама подсказывает новые пути: оставив спорт, Городничий решился на обучение актерскому мастерству в "Театре Юношеского Творчества", а затем и в Школе-студии МХАТ, где проходил курс под руководством Евгения Писарева.





Сегодня имя Сергея ассоциируется сразу с несколькими яркими проектами, однако самым громким прорывом стала главная роль в сериале "Ландыши. Такая нежная любовь", вышедшем в начале 2025 года. В этой истории он предстал в образе Алексея Данилина – простого парня, женатого на девушке из богатой семьи (ее сыграла Ника Здорик). Зрители были покорены искренностью и тонкостью его игры, а критики похвалили эмоциональность и нюансированность образа. Такой успех сразу же сделал Сергея объектом всеобщего внимания.





Но "Ландыши" – лишь вершина айсберга. До этого Городничий зарекомендовал себя в разноплановых ролях в проектах "Цикады" (2023), "Лимитчицы" (2021) и "Один" (2018) и "Многогранники" (2024), где каждый его герой получался по-настоящему убедительным. Как говорят коллеги, Сергей – актер, способный пропустить многие жизненные ситуации через собственные чувства, поэтому каждая его роль выглядит живой и честной.