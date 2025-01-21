Фото Зепюр Брутян до и после пластики: жена Павла Прилучного была милой девочкой

Накануне в Сети появились архивные кадры Зепюр Брутян. Кажется, девочка росла творческим и разносторонним подростком. На одном фото Зиппи позирует с грамотой, на другом – в костюме сказочной феи, судя по всему, после школьного спектакля.

Интернет-пользователи отмечают, как изменилась супруга Прилучного с того времени. У Брутян стал более очерченным овал лица, изменился нос и форма губ. Одни считают, что Зепюр изменила внешность с помощью пластики, другие уверены, что девушка просто повзрослела и умело пользуется косметикой.





"Ну и хорошо, что сделала нос. Стала очень симпатичной"; "Да ничего такого она не делала, просто из пухлощекогого подростка превратилась в прекрасную девушку, тот же нос, те же губы, даже линия роста волос та же, в брекетах однозначно все ходят, так что ничего кардинального", – высказались пользователи Сети.

Зепюр Брутян начала карьеру в кино еще до знакомства с Прилучным. Однако ее жизнь стала интересовать публику именно после брака с актером, который скандально развелся с Агатой Муцениеце. До сих пор бывшие муж и жена судятся – сначала за алименты, теперь за место жительства 11-летнего сына Тимофея, который еще летом переехал к отцу.

Сама Муцениеце сначала активно освещала эту тему в своем блоге, однако с недавнего времени молчит. Продюсер Дворцов считает, что экс-супруги могли сесть за стол переговоров и мирно решить этот вопрос.