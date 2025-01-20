Полицейские по ошибке задержали Рами Малека за ограбление магазина

Родители Рами Малека переехали в США в конце 70-х, и через несколько лет будущий актер появился на свет. Его путь к славе, можно сказать, был коротким. Уже в начале нулевых он принимал участие в успешных кинопроектах, благодаря которым его стали узнавать на улицах.

Слава стала для Малека, своего рода, спасением, поскольку актеру приходилось нередко всерьез волноваться из-за внешности. В недавнем интервью он рассказал, как однажды его задержали полицейские, приняв за вора, который ограбил винный магазин. Они прижали его к раскаленному капоту машины.

"Они сказали, что [вор] был латиноамериканского происхождения, и: "Вы подходите под описание". Я помню, каким горячим был этот двигатель, они, должно быть, мчались туда на полной скорости, и он почти обжигал мне руки.", – вспомнил Рами.

Молодому человеку пришлось провести в полицейской машине некоторое время, прежде чем правоохранители осознали свою ошибку. По словам Малека, в тот момент рядом находился его друг, который пытался донести до стражей порядка, что задержанный является египтянином, а не латиноамериканцем.

Волноваться Рами Малеку приходилось и в аэропортах, потому что сотрудники службы безопасности засыпали его вопросами, принимая за эмигранта из Ближнего Востока. Сейчас же они узнают знаменитого актера.

"Они говорят: "Это парень из "Богемской рапсодии". Пропустите его", – процитировал актер таможенников.

Рами Малек стал известен на весь мир благодаря ролям в таких популярных фильмах, как "Ночь в музее" (2006) и "Сумерки. Сага: Рассвет – Часть 2" (2012). А в 2019 году актер стал обладателем премий "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус", его наградили за потрясающую работу в фильме "Богемская рапсодия" (2018) (он исполнил главную роль – Фредди Меркьюри)