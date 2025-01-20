"Нервные хлопоты": Ксения Бородина рассказала о подготовке к третьей свадьбе

В декабре 2024 года Ксения Бородина объявила о помолвке с блогером Николаем Сердюковым. Возлюбленный сделал телеведущей предложение руки и сердца в Эрмитаже. Вскоре пара начала подготовку к свадьбе. Недавно в личном блоге 41-летняя знаменитость призналась, что этот процесс вызывает у нее не только радость, но и волнение. Она назвала подготовку к торжеству "нервными хлопотами".

"Для меня это, конечно, стрессовая ситуация. Я очень ответственный человек и всегда хочу, чтобы все получилось очень красиво, особенно, невероятно, поэтому переживаю", – сказала Бородина.





По словам Ксении, все эти приготовления требуют много сил: приходится искать необходимые детали, договариваться с подрядчиками, думать над оформлением и продумывать каждую мелочь. Она обратила внимание на значительные перемены в индустрии свадебных услуг и заметила, насколько теперь сложнее найти нужных специалистов и решить организационные вопросы.

Особенность грядущего торжества – детально продуманный дресс-код для гостей. Бородина объяснила, что общая картинка важна не только для красивых фотографий, но и как элемент уважения со стороны приглашенных к хозяевам праздника.





Выбор свадебного платья – еще одна "горячая" тема для Ксении. Она уже посетила несколько ателье и пересмотрела массу вариантов, но окончательного решения пока не приняла. При этом телеведущая не исключает возможности поехать за границу или даже обзавестись несколькими нарядами на разные моменты торжества. Ее друзья и близкие также активно интересуются, какую стилистику выберут молодожены, чтобы вовремя подготовиться и шить или покупать подходящие образы.

Хотя организационный процесс достаточно напряженный, Ксению Бородину выручает опытная подруга, которая взяла на себя часть задач. Телеведущая призналась, что вместе с женихом Николаем Сердюковым уже не раз задавались вопросом, зачем они на все это решились, но все же считают, что цель оправдывает усилия.





Эта свадьба станет для Ксении Бородиной третьей. Телеведущая была замужем дважды. Первый муж знаменитости – бизнесмен Юрий Будагов (с 2008 по 2011 годы), второй супруг – предприниматель Курбан Омаров (с 2015 по 2021 годы). От каждого избранника телезвезда родила по дочери. Теперь она размышляет о том, чтобы стать матерью в третий раз, теперь уже подарив ребенка Николаю Сердюкову.