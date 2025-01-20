"Нервные хлопоты": Ксения Бородина рассказала о подготовке к третьей свадьбе

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Телеведущая очень волнуется в преддверии торжества.

В декабре 2024 года Ксения Бородина объявила о помолвке с блогером Николаем Сердюковым. Возлюбленный сделал телеведущей предложение руки и сердца в Эрмитаже. Вскоре пара начала подготовку к свадьбе. Недавно в личном блоге 41-летняя знаменитость призналась, что этот процесс вызывает у нее не только радость, но и волнение. Она назвала подготовку к торжеству "нервными хлопотами".

"Для меня это, конечно, стрессовая ситуация. Я очень ответственный человек и всегда хочу, чтобы все получилось очень красиво, особенно, невероятно, поэтому переживаю", – сказала Бородина.

Фото: Telegram / @borodylia0803

По словам Ксении, все эти приготовления требуют много сил: приходится искать необходимые детали, договариваться с подрядчиками, думать над оформлением и продумывать каждую мелочь. Она обратила внимание на значительные перемены в индустрии свадебных услуг и заметила, насколько теперь сложнее найти нужных специалистов и решить организационные вопросы.

Особенность грядущего торжества – детально продуманный дресс-код для гостей. Бородина объяснила, что общая картинка важна не только для красивых фотографий, но и как элемент уважения со стороны приглашенных к хозяевам праздника.

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Telegram / @borodylia0803

Выбор свадебного платья – еще одна "горячая" тема для Ксении. Она уже посетила несколько ателье и пересмотрела массу вариантов, но окончательного решения пока не приняла. При этом телеведущая не исключает возможности поехать за границу или даже обзавестись несколькими нарядами на разные моменты торжества. Ее друзья и близкие также активно интересуются, какую стилистику выберут молодожены, чтобы вовремя подготовиться и шить или покупать подходящие образы.

Хотя организационный процесс достаточно напряженный, Ксению Бородину выручает опытная подруга, которая взяла на себя часть задач. Телеведущая призналась, что вместе с женихом Николаем Сердюковым уже не раз задавались вопросом, зачем они на все это решились, но все же считают, что цель оправдывает усилия.

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Telegram / @borodylia0803

Эта свадьба станет для Ксении Бородиной третьей. Телеведущая была замужем дважды. Первый муж знаменитости – бизнесмен Юрий Будагов (с 2008 по 2011 годы), второй супруг – предприниматель Курбан Омаров (с 2015 по 2021 годы). От каждого избранника телезвезда родила по дочери. Теперь она размышляет о том, чтобы стать матерью в третий раз, теперь уже подарив ребенка Николаю Сердюкову.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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