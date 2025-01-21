"Мне запрещалось заниматься музыкой": Мари Краймбрери рассказала о пути на сцену

Известная исполнительница Мари Краймбрери рассказала о своей карьере в шоу-бизнесе. По словам девушки, она всегда мечтала работать с музыкой, вот только у родителей были на нее совершенно другие планы. Долгое время она ходила на танцы, потому что об этом мечтала мама.

"Мама тоже с музыкальным образованием, но дальнейшая карьера у нее не сложилась, поэтому единственное, что мне запрещалось делать, – это заниматься музыкой", – вспомнила исполнительница.

Мари рассказала, что случайно начала писать тексты к песням. Записывала их по бартеру, обучая хореографии. Денег ни на что не хватало, и начинающая звезда сама села за компьютер писать себе треки и сводить. Исполнительница хита "Океан" вспомнила, как продавала свои тексты, чтобы заработать на оплату жилья. По словам певицы, об одной такой песне она жалеет до сих пор, но купившая стихи женщина не согласилась продать тексты обратно.



Мари отметила, что выступать на сцене никогда не мечтала. Она хотела писать хиты для других. Например, Краймбрери написала тексты для Натальи Подольской, за которые в результате получила премию "Золотой Граммофон" как автор.



А вот о делах любовных исполнительница публично не рассказывает. Поклонники подозревают, что сейчас Мари строит отношения с Давидом Манукяном, бывшим бойфрендом Ольги Бузовой. Некоторые даже разглядели на последних фото и видео артистки округлившийся животик и считают, что пара скоро впервые станет родителями.