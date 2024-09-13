Катя Лель прокомментировала свой иск против борющегося с раком Отара Кушанашвили

Последние несколько дней общественность обсуждает разборки Кати Лель и Отара Кушанашвили. Певица подала иск против светского обозревателя из-за его оскорбительных высказываний в ее адрес в авторской программе "Каково?" (тот самый выпуск вышел в декабре 2023 года). Артистка намерена защитить свои честь и достоинство. Сумма иска составляет более шести миллионов рублей.

Катя Лель обратилась в суд из-за случившегося еще в начале 2024 года. Спустя несколько месяцев после подачи иска стало известно, что Отар Кушанашвили болен раком. Несмотря на это, артистка не стала отказываться от претензий, и этот факт в настоящий момент делается акцент. В Сети стали говорить об алчности и бесчеловечности исполнительницы хита "Мой мармеладный".

Адвокату Кати Лель Татьяне Галанцевой пришлось объяснять ситуацию. По словам юриста, певица хочет добиться извинений от Отара, деньги же не являются самоцелью.

"Компенсация за моральные и нравственные страдания – это одна из опций при подаче такого рода исков. И когда мы формировали сумму в размере шести миллионов рублей, мы абсолютно отдавали себе отчет, что эта сумма беспрецедентна. <...> Но тем самым мы хотели показать, что есть некая мера ответственности – то, что в будущем, возможно, может остановить человека, удержать его от таких необдуманных творческих порывов, – заявила Галанцева. – И я видела состояние Кати и ее семьи после выпуска – те страдания, моральные и нравственные, которые претерпевал человек".

Катя Лель, некоторое время хранившая молчание, тоже решила высказаться. В своей недавней публикации в популярной соцсети певица призвала общественность к отказу от манипуляций и провокаций по данному делу. Певица дала понять, что журналистам и публике необходимо разобраться в ситуации, прежде чем ее пересказывать.

"Я желаю Отару только здоровья <...> Есть более значимые явления и аспекты человеческих отношений – ни деньги, ни слава, ни признание, но что-то более сакральное и глубокое – любовь и принятие", – написала артистка.

Напомним, Отар Кушанашвили в декабрьском выпуске ютуб-шоу "Каково?" назвал Катю Лель "выжившей из ума барышней", комментируя новость о ее разводе и вспоминая ее рассказы о похищении инопланетянами ее зубов. Недавно же, высказываясь об иске певицы, шоумен отметил, что проблема многих артистов заключается в отсутствии самоиронии и чувства юмора. "У меня было 26 судов – и я выиграю этот", – заявил журналист о своем намерении отстаивать свою позицию.