Что такое эмпатия и как ее развивать

Эмпатия – это способность понимать, чувствовать и ощущать настроение и эмоции других людей. Без эмпатии очень сложно выстроить банальные человеческие взаимоотношения в современном мире. Если человек чувствует эмпатию, он понимает ваше желание с ним взаимодействовать. Эмпатическая забота, например, одна из главных составляющих профессий, где без человеческого взаимоотношения не обойтись.

Правильное общение

Приведу пример: не говорите человеку "ты меня разочаровал", скажите "я сейчас переживаю за нас".

Благодаря этому человек не будет чувствовать себя виноватым, а вы эмпатично дадите понять, что вас тревожит, не концентрируясь на негативных словах.

Хороший руководитель всегда эмпатичен





Если вы достигли высот в профессии или хотите достичь, всегда помните, что вы должны быть на одной эмоциональной волне с сотрудниками. Лидеру важно быть чутким, чтобы эмоционально грамотно направить коллектив в рабочий лад.Например, вместо крика и ругани важно дать понять, что для команды важен тот или иной проект.

Как развить?

Внимание к себе

Если нет внимания к себе – его не будет и к другим. Прислушайтесь к собственному телу. Попробуйте описать все эмоции, что вы чувствуете.

Наблюдайте за другими

Попробуйте про себя описать эмоции другого человека, прислушавшись к себе. А потом попросите другого человека описать, что он чувствует, и сравните получившиеся.

Анализируйте и корректируйте

И с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше. Вы станете чувствовать эмоции других, научитесь понимать, когда лучше помочь человеку, а когда лучше промолчать.

Благодаря эмпатии ваш круг общения расширится, однако не забывайте и о себе, вы живой человек и можете показывать свои реальные эмоции всегда. Однако чем более чувствительным вы будете по отношению к другим, тем лучше и они будут вникать в ваше состояние.