Вот почему оскандалившегося Меладзе не признали иноагентом

Прибытие в Россию Валерия Меладзе, оскандалившегося полтора года назад из-за украинского националистического лозунга, не вызвало общественного резонанса. Говорят, артист приехал ради выступления на корпоративе.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, который нередко обращает внимание на проколы артистов, выступающих в России, разъяснил, почему Валерий Меладзе не признали иностранным агентом.

По словам Бородина, этого не произошло, так как артист не получает финансирования из-за рубежа. Против Меладзе в России не введены никакие санкции, нет административных протоколов или уголовных дел. Основное время он проводит в Дубае. Мол, если бы он гастролировал по странам НАТО, как это делают некоторые другие артисты, вопрос о его статусе мог бы быть поднят. После скандала из-за националистического лозунга была проведена проверка, но она не дала результатов, так как событие произошло за пределами России, отметил глава ФПБК.

Так что Валерий Меладзе может без лишних волнений приезжать в Россию, вести переговоры и договариваться о выступлениях на корпоративах. При этом вполне очевидно, что его больше не будут приглашать на государственные мероприятия, показывать по телевидению или использовать в рекламе. Теперь он может выступать в РФ только на частных мероприятиях.