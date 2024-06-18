Снести и сравнять с землей: стало известно, что построят на месте замка Пугачевой

Больше двух лет Алла Пугачева пытается продать свой замок в деревне Грязь. Именно там она жила со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми до отъезда в Израиль. Однако покупатель все никак не находится. Многие считают, что обеспеченные люди, которые могут себе позволить подобную недвижимость, не хотят связываться с семьей, член которой носит "почетное" звание иностранного агента.

Изначально артистка хотела получить за свой замок миллиард рублей, однако теперь готова даже сделать скидку, лишь бы избавиться от жилплощади. Тем не менее и такие условия не привлекают покупателей. Кроме того, сообщается, что дом Пугачева строила, что называется, "под себя". Замок получился весьма оригинальным, что тоже не каждому покупателю по вкусу.

Так, продюсер Андрей Ковалев считает, что если и найдется желающий приобрести коттедж Аллы Борисовны, то новый владелец сначала снесет все постройки, а на участке возведет хороший дом, в котором будет комфортно жить.

"Я уверен, что будущий покупатель купит только его как участок. Этот дом будет снесен, и на его месте будет построено что-то симпатичное, современное", – заявил продюсер.

Учитывая, как давно Пугачева не может избавиться от замка, его нужно продавать на аукционе, советует Ковалев. По его словам, только так на недвижимость кто-то обратит внимание.

Напомним, помимо замка в Грязи, Пугачева не может продать дачу на Истринском водохранилище. Трехэтажный дом артистка подарила своему внуку Никите Преснякову, который снова поднял на него цену.

* Признан иностранным агентом на территории РФ