Режиссер рассказал о последней роли Заворотнюк, которую никто не увидел

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно накануне, 30 мая. Артистка скончалась на 54-м году жизни после длительной борьбы с глиобластомой. Ее карьеры была яркой. Она не только играла в театрах, но и снялась в нескольких десятках фильмах. Однако последняя кинокартина с участием Анастасии так и не вышла на экраны.

Сериал "Приставы", съемки которого завершились еще до пандемии коронавируса, планировали показать зрителям в 2022 году. Режиссер сериала Владимир Нахабцев-младший рассказал, что у Анастасии Заворотнюк в этом сериале была одна из главных ролей – роль судьи, которая нуждается в защите. По сюжету, она вынесла приговор человеку, который, выйдя из тюрьмы, начал ей мстить. Другие персонажи приходят ей на помощь.





Съемочный процесс прошел гладко и без каких-либо конфликтов, отметил Нахабцев в недавней беседе с журналистами. Мол, Заворотнюк показала себя как очень чувственная и профессиональная актриса. Несмотря на свою известность, она не проявляла капризов.

К слову, на съемочной площадке никто не заметил у Анастасии признаков плохого самочувствия. Поэтому новость о ее болезни после завершения съемок стала настоящим потрясением для всех. Владимир Нахабцев-младший даже планировал еще один совместный проект с актрисой.

В разговоре с "Комсомольской правдой" режиссер отметил, что Анастасия Заворотнюк – талантливая актриса, однако ему не удавалось найти подходящие роли для нее. Но после того, как стало известно о ее болезни, все планы по сериалу "Приставы" были отложены на неопределенный срок.