Собчак в кожаном наряде похвасталась преображением: "Не фейстюн"

Ксению Собчак часто критикуют за внешность. Казалось бы, такие комментарии должны задевать журналистку, однако она научилась не замечать ни едкие высказывания, ни их авторов. Знаменитость часто публикует свои снимки и видео, отмечая, что невероятно любит себя и полностью принимает.

Однако недавно Ксению начали высмеивать не только за прическу и неправильные, по мнению комментаторов, черты лица, но и за фигуру. Отличавшаяся стройностью Собчак неожиданно поправилась, чем даже вызвала слухи о беременности. Тогда журналистка, как обычно, ничего не ответила, но, видимо, взялась за себя. Накануне в своем блоге она похвасталась вновь обретенной тонкой талией.

"Ну чисто чтоб поняли, что не фейстюн, а реально похудела. Следующая остановка на моем пути – Стамбул", – написала экс-ведущая "Дома-2".





На своей страничке она выложила фото, на которых позирует в коричневом наряде. Кожаный корсетный жакет она дополнила юбкой миди в тон.

Многие удивились тому, как быстро Собчак сбросила вес, и предположили, что стройностью она обязана не изнурительным тренировкам и правильному питанию, а нашумевшему препарату, на котором сейчас худеют все звезды.

Ранее сообщалось, что Собчак в наряде за 2 миллиона рублей высмеяла Боню.