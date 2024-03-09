Бывший адвокат Ефремова уверен, что актер скоро выйдет на свободу

Актер Михаил Ефремов уже три года отбывает наказание в колонии из-за смертельного ДТП. В 2020 году он был за рулем в нетрезвом состоянии и врезался в фургон, водитель которого погиб. Ефремова приговорили к 7,5 годам заключения.

Актер выплатил крупную сумму родственникам погибшего и раскаялся перед ними. Сейчас у него появилась возможность подать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Стоит отметить, что год назад Михаил Олегович уже пытался получить УДО, но ему отказали.

Экс-адвокат Ефремова Андрей Алешкин уверен, что в этот раз все получится. Он отметил, что для принятия решения суду нужно около двух недель. Важно также, чтобы потерпевшая сторона не была против досрочного освобождения, но по мнению адвоката, с этим проблем не должно быть. Если же родные погибшего захотят подать апелляцию, это замедлит процесс.

"В колонии он самый примерный из примерных, поэтому, если всё пойдет нормально, то Михаила Ефремова отпустят – 99%", – добавил Алешкин.

Он также отметил, что сейчас в деле артиста проходят стандартные процедуры, и с его ведением справится любой адвокат. Поэтому в скором времени Михаил Ефремов может выйти на свободу раньше установленного судом срока.