Алсу готовит план Б для мечтающей стать певицей дочери

У Алсу и ее супруга Яна Абрамова трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. Сейчас певица больше всего озабочена тем, какое образование решит получать ее младшая дочь.

Алсу призналась, что Микелла не представляет свою жизнь без музыки. Она мечтает о карьере певицы, но сейчас ей не всегда хватает времени на занятия. Несколько лет назад дочка знаменитости участвовала в шоу "Голос", и ее победа завершилась шумным скандалом (были поставлены под сомнения результаты голосования, после чего победителями объявили всех финалистов). После проекта Микелла записала клип на дуэтную песню с одним из участников. Алсу всегда поддерживала творческое самовыражение дочери, но считает, что ей не помешает стать профессионалом и в другой области.





"Мы не против, если в итоге она выберет музыку. Но хотим, чтобы она получила образование и в другой сфере. Быть может, в направлении финансов, бизнеса, экономики. Всегда должен быть план Б. Ведь быть музыкантом – это лотерея", – поделилась исполнительница хита "Зимний сон".

Напомним, Алсу вышла замуж за Яна Абрамова в 2006 году. У супругов трое детей. Старшая дочь не собирается идти по стопам известной мамы, а младшая мечтает о музыкальной карьере. 7-летнего сына Алсу пока не показывала публике, она считает, что он слишком мал для этого.