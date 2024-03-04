Нумерология звезд: тайна даты рождения Игоря Николаева

Песни Игоря Николаева до сих пор знают и поют люди разных поколений и возрастов. Уже несколько десятков лет певец радует композициями, которые звучат на праздниках и на застольях. Благодаря чему построил карьеру исполнитель, покажет нумерологический разбор его даты рождения. Анализом поделилась нумеролог Ирина Лидерман.

Игорь Николаев родился 17 января 1960 года

Характер и предназначение

Если сложить цифры числа рождения, то получим 1 + 7 = 8. Восьмерка говорит о том, что в этом воплощении у Игоря задача создать для себя денежный поток, заработать, создать финансовую стабильность и научиться обращаться с деньгами. Это если посмотреть на его земной паспорт.

Если обратиться к космическому паспорту, то там получается 25: 2 + 5 = 7. Семерка скажет о том, что у этого человека очень проявлена мудрость. Он в этот мир уже пришел с определенной мудростью, которая потом выразилась у него именно в музыке и в творчестве. Таким людям-семеркам очень важно реализоваться. Они, конечно, могут находиться в одиночестве, но в таком случае могут страдать от депрессии. Поэтому, видимо, Игорю было необходимо создать такой творческий и семейный союз с Наташей Королевой в свое время.

В строке целеустремленности у Игоря много цифр, что показывает его настойчивость. Если бы не было пяти цифр, то ему было бы трудно проявиться в качестве музыканта и автора песен.

Слабые стороны

О слабых сторонах нам скажет отсутствие некоторых цифр в матрице Игоря Николаева. Например, у него нет четверки: у него в принципе слабое здоровье, особенно в сравнении с другими людьми. Возможны заболевания кишечника и проблемы с поджелудочной, а также любые трудно диагностируемые заболевания.

Ему обязательно быть терпеливым, так как терпение для него – это основа благополучия, его известности и жизни в целом, так как у него нет четверок. Необходимо обучаться этому терпению, быть умеренным и уметь ждать.

Отсутствие восьмерки говорит, что у него меньше чувства ответственности и меньше коммерческого чутья, чем у других людей. Именно это ему необходимо было нарабатывать в течение жизни. Возможно, нужен хороший директор, и, может, у него он есть, и поэтому все с карьерой сложилось хорошо.

Одна тройка в его матрице говорит, что у него изначально было мало экспертности и ему нужно было ее повышать. Для этого необходимо учиться и создавать какие-то новые партнерства, коллаборации, что в принципе Игорь делал.

Однако все эти нюансы компенсировались достаточно высокой силой воли и крепким характером, поскольку у Игоря Николаева целых три единицы. Это демонстрирует его стойкость. А две двойки в его матрице определяют достаточно высокий уровень энергии у исполнителя. За счет этой энергичности он мог добирать недостающие черты характера, поэтому в целом он формировался как очень гармоничная личность.

Отношения в семье и в обществе

Отсутствие четверки при имеющихся двух двойках говорят о том, что у Игоря в роду могли происходить какие-то магические изменения, например порчи. У певца в принципе связь с мужской веткой рода слабее, чем с женской. Это важно исцелять, потому что эти проблемы всегда передаются дальше потомкам и могут трансформироваться в те или иные признаки девиантного поведения, даже при наличии благополучной семьи. Как это проявится конкретно – никто не знает.

Касательно семьи у Игоря могли быть сомнения – создавать или не создавать ее, так как для него это не основное. Но строки сексуальности и духовности у него проявлены достаточно сильно. Главное – не впадать в крайности.

Как Игорь реализует себя в социуме и по отношению к другим людям? Об этом говорят цифры 123 в его матрице. У Игоря также есть три единички: он достаточно терпеливый, но не позволит собой управлять. До поры до времени он может давать кому-то волю, но если что-то пойдет не так, он обязательно повлияет на это. Его качества проявляются скачкообразно. Иногда он может уступать в споре и быть терпеливым, а иногда, наоборот, брать на себя функции деспота и быть более волевым. Это особенность людей, у которых три единички.

Он очень хороший коммуникатор, поскольку есть две пятерки, это говорит, что он может находить общий язык с любым человеком. Он стал популярным за счет своей открытости и песен, которые доходят до сердца слушателя. Это так проявляется пятерочка, она позволяет находить и задевать те струны души, о которых человек может даже не догадываться. Сверхзнак 235 – реабилитация душ элементала – тоже подтверждает, что человеку необходимо заниматься масштабной деятельностью для исцеления людей через музыку.