Лиза Боярская призналась, что чувствует себя виноватой перед детьми

Лиза Боярская и Максим Матвеев воспитывают двоих сыновей. После рождения младшего ребенка они стали жить уединенно и редко появляться на публике. Лиза стала новым героем выпуска Youtube-шоу "Света вокруг света", где ответила на вопросы о своей работе и личной жизни.

Актриса рассказала, что Максим делит с ней все родительские обязанности, и время супруги вне работы стараются провести вместе с сыновьями. Поэтому звездная пара перестала посещать публичные мероприятия.

"Мне постоянно говорят, Лиза, что ж вы никуда не ходите, вас не увидишь ни на какой тусовке, ни на каком мероприятии. Я не знаю, может это какое-то странное, непонятно откуда возникшее чувство вины, хотя я так не думаю", – поделилась переживаниями актриса.

Семья для Елизаветы всегда в приоритете. Она уверена, что может отдать всю энергию и силы детям и их воспитанию. Они с супругом стараются быть внимательными и понимающими родителями, чтобы сыновья им доверяли. По ее словам, им это пока удается.





Сейчас Лиза Боярская работает преимущественно в театре, ей это доставляет большее удовольствие. А после спектаклей спешит домой к семье, чтобы провести как можно больше времени с мужем и детьми.