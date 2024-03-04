Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает

Карьеру Ольги Бузовой с полной уверенностью можно назвать блестящей. Она прославилась на всю страну благодаря участию в телепроекте "Дом-2", добилась успеха как ведущая, завоевала любовь слушателей своими песнями... Однако главная мечта знаменитости пока не исполнилась.

Брюнетка не скрывает, что хочет найти вторую половинку и стать мамой. Певица уже пробовала построить счастье в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, но союз просуществовал всего 4 года. Затем Ольга Бузова демонстрировала на всю страну свои чувства к блогеру Давиду Манукяну. Однако и в этих отношениях ее настигло разочарование, передает WomanHit.

Теперь у поклонников наконец появился повод порадоваться за исполнительницу. На днях Ольга Бузова намекнула поклонникам на приятные перемены в личной жизни и рассказала о новом романе. Сначала знаменитость призналась, что уже несколько раз предавалась любви с таинственным мужчиной. А позже и вовсе открыто заявила о своих чувствах на всю страну.

"Красота в глазах смотрящего. Я дома. Я любима и люблю", – поделилась с фанатами Бузова.

Остается только догадываться, кто именно покорил сердце телеведущей на этот раз, ведь имя возлюбленного и его внешность она пока тщательно скрывает. Но многим поклонникам достаточно видеть, как после всех неудач в личной жизни исполнительница светится от счастья.

А ранее "Клео.ру" писали, что Ольга Бузова не смогла сдержать слез после предсказания от звезды "Битвы экстрасенсов".