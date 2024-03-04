Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон

Последние несколько месяцев поклонники по всему миру переживают за здоровье Кейт Миддлтон как никогда. Супруга принца Уильяма перестала появляться на публике после рождественской службы в декабре минувшего года. Ее внезапное исчезновение не осталось незамеченным и заставило многих теряться в догадках. А в скором времени выяснилось, что опасения общественности не были напрасны.

17 января Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Однако никаких подробностей за этой тревожной новостью не последовало. Поэтому многие начали выдвигать собственные теории о том, что произошло с женой будущего короля.

Так, на просторах Интернета появились разные версии случившегося. Некоторые объясняют такую скрытность куда более серьезными проблемами со здоровьем, чем преподносит королевская семья и ее представители. Кроме того, в Сети продолжает распространяться информация о том, что Кейт Миддлтон якобы находится в коме.

На днях Кенсингтонский дворец прервал молчание и вышел на связь с обеспокоенной публикой, чтобы расставить все точки над i. Представитель королевской семьи опроверг слухи о коме, заявив, что они не имеют ничего общего с действительностью.

"Это фундаментальная, абсолютная выдумка", – говорится в сообщении.



А ранее "Клео.ру" писали, что жительница Британии приняла Кейт Миддлтон за помощницу принца Уильяма.