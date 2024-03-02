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Музыкант Баринов назвал песни патриота SHAMAN простым пиаром

Музыкант Баринов назвал песни патриота SHAMAN простым пиаром

Автор и исполнитель хита "Родина моя" поделился мнением о творчестве SHAMAN. В интервью журналу "Клео.ру" Руслан Баринов рассказал о своей жизни и музыке.

О чем Ваша песня "Родина моя"?

О родной земле, далеком детстве и безграничной любви к своей стране. В каждом слове и мелодии я старался передать свои чувства и эмоции, чтобы каждый, кто услышит эту песню, смог почувствовать всю глубину моей любви к Родине.

Что Вас натолкнуло на создание этой композиции?

– Любовь к родной деревне во мне безгранична. Каждый раз, когда я возвращаюсь в этот уголок света, я чувствую, что переношусь в далекое детство. Воспоминания детства оживают в моей памяти, словно старые кинокадры. Я вижу себя, маленького и беззаботного, играющего в веселые игры на полянах, окруженных высокими деревьями. Картинки проносятся перед глазами, словно дождевые капли на стекле автомобиля. И я понимаю, каким сокровищем является эта родная деревня.

В песне чувствуется не только любовь к родному краю, но и душевная боль. С чем она связана?

– С самого раннего детства я столкнулся с трудностями и несправедливостью. Были дни, когда наше семейство буквально с трудом сводило концы с концами. Бабушка работала на износ, чтобы обеспечить мне хоть какую-то материальную стабильность. Я очень рано познал тяжелый труд и отсутствие праздников.

Кроме того, с самого детства мне приходилось сталкиваться с различными сложностями в общении со сверстниками. Некоторые из них попросту не принимали меня. Я часто ощущал себя неудобно, думая, что не нахожусь на одном уровне со всеми. Это вызывало боль внутри меня и создавало чувство одиночества. Однако, ни мои семейные трудности, ни негативный опыт в общении с другими, не смогли сломить меня. Я решил отличиться. Я понял, что мое будущее зависит только от меня и от того, как я отношусь к происходящему вокруг.

В кадрах клипа вы использовали сцены домашнего насилия, безразличия к детям. Почему?

– К сожалению, это то, что я видел чаще всего. Гулянки до утра под увеселительные напитки, выяснения отношений на фоне ревности и семейные драки. Я столько раз наблюдал пьяных людей, бесчинства. И непосредственно, как они относились к детям. Неудивительно, что судьба неразделима со мной и запутала меня в этой обстановке. Изувеченные лица, выпуклые глаза и неразборчивая речь – все это стало частью моей реальности.

Но самым страшным во всем этом является, как пьяные родители обращаются к своим детям. Они пренебрегают ими, лишают их любви и заботы, погружаясь все глубже и глубже в свое пьяное безумие. Маленькие сердца, полные надежды и ожидания, разбиваются из-за родителей, с которыми они вынуждены жить.

Тем не менее где-то в этом хаосе и отчаянии я обнаруживаю то, чего совсем не ожидаю. Я нахожу истории выживания и силы духа, которые никакая пьянка не может погасить. В маленьких уголках моего реального мира, заполненного пьянством и беспорядком, я видел свет, который пробивается сквозь тьму. Поэтому я и показал в клипе те кадры, которые напрямую были связаны со мной, но только не в такой жесткой форме.

Как вы смогли выбраться из этого?

– Скорее всего, благодаря своей воли и поддержке близких людей, мне удалось перечеркнуть прошлую жизнь и отправится далеко, куда глаза глядят. Я уехал из родного дома, в 15-16 лет и начал жить своей жизнью. Но, куда бы я ни бежал, триггеры меня сопровождали постоянно, ведь от себя самого не убежишь.

Мне понадобилось много времени, чтоб изменить себя, создать из того забитого судьбой мальчика, мужчину, который докажет всем, на что он способен. Людям нужна вера. Самое главное, чтобы она была, в первую очередь, в самих себя. Только после этого жизнь начнет простраивать такие вариации, которые необходимы человеку. Наша жизнь зависит лишь от нас.

Премьера клипа "Родина моя" состоялась не так давно. Много ли было вложено средств, сил?

– Это первая и серьезная работа в моей жизни. Самый долгий проект, который был в моей творческой деятельности. Работала целая команда при создании клипа, ведь, мне было важно показать то, что есть у меня в душе, а не то, что будет красиво или эстетично в кадре.

Шоу-бизнес переполнен мишурой и стразами, не хватает искренности и душевности в клипах, историях, не хватает человечности, но я постарался выложиться на максимум. Я знаю, что это не предел. Но для начала – это неплохой стартап.

Сетевые СМИ приводят комментарии о Вашем сходстве с SHAMAN. Хотите затмить певца?

– Мне всегда интересно, откуда берутся такие сплетни?! Начали говорить, что мы с ним похожи. Что ж, извольте, ничего похожего я не увидел. У меня своя линия творчества, у него своя. Мы разные, и в нас нет ничего одинакового, кроме любви к Родине, возможно. Мы поем в разных манерах, поем о разных эмоциях. У меня вышли патриотические песни, но как это может связывать меня и SHAMAN?

Патриотическая направленность в песенном жанре была далеко до SHAMAN, не он же жанр этот открыл (смеется). Лично я вижу с его стороны просто пиар. Только кому он нужен и для чего? Мне, если честно, не понятно. По крайней мере, мне – нет.

2 марта 2024, 00:02
Фото: пресс-служба
Редакция «Клео»
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