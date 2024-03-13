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Среда 13 марта

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Загорелый экс-участник "Дома-2" Солнцев показал свою гладкую Пифочку

Загорелый экс-участник

Популярный участник шоу "Дом-2" поделился с поклонниками новыми фотокарточками. Рустам Солнцев продемонстрировал свою Пифочку.

Для многих он запомнился как один из самых провокационных участников шоу "Дом-2". Даже после ухода с проекта прославившийся артист находится в центре различных конфликтов. Зачастую скандалы он инициирует сам. Рустам Солнцев часто позволяет себе оскорбления в адрес различных представителей российского шоу-бизнеса. 

Два года назад знаменитый артист переехал в Америку. Более того, вместе с собой он увез двух своих верных друзей – собак Рорри и Пифу. Сам Рустам Солнцев доволен протекающей в Лос-Анджелесе жизнью. Всеми подробностями он делится с подписчиками в своем микроблоге. Экс-участник шоу "Дом-2" показывает свои будни, публикует новые фотографии и подчеркивает особенности жизни за границей. 

Так, загорелый экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев показал свою гладкую Пифочку. Артист опубликовал видео, снятое в процессе прогулки с собаками. Один из питомцев полон сил и энергии, а вот другой успел устать в разгаре прогулки и присел отдохнуть посреди дороги.

"Силенок хватило ненадолго, Пифочка все-таки присела", – отметил экс-участник шоу "Дом-2". 

Фото: соцсети / @solncevrusya

Стоит отметить, что Рустам Солнцев не представляет свою жизнь без любимых питомцев. Каждый второй снимок, который экс-участник шоу "Дом-2" публикует в своем микроблоге – обязательно с гладкошерстным бульдогом Пифочкой и бультерьером Рорри. 

13 марта 2024, 17:04
Рустам Солнцев. Фото: YouTube / @HEATshowbiz
Майя Мордухович
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