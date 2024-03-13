Жена Петросяна опровергла слухи об обращении к суррогатной маме

Последние несколько лет личную жизнь Евгения Петросяна обсуждают особенно активно. Вскоре после развода с Еленой Степаненко артист связал себя узами брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Многие не верили, что этот брак перерастет в крепкую семью. Но пара по-прежнему вместе и воспитывает общих детей.

Как известно, в 2020 году у супругов родился сын Ваган. Примечательно, что мальчик появился на свет в день рождения своей мамы. Сегодня, 13 марта, они отметили общий праздник. В честь этого события жена Евгения Петросяна опубликовала в личном блоге трогательный семейный снимок, а заодно удивила публику новостью о пополнении.

Как писали "Клео.ру" ранее, на снимке Татьяна Брухунова держит на руках нового члена семьи. Пользователи Сети сделали вывод, что супруги стали родителями дочки, но засомневались, что жена юмориста родила девочку сама. Ведь фото с округлившимся животом избранница артиста в блоге не выкладывала.

Вскоре после обнародования радостной новости на просторах Интернета начали распространяться самые разные домыслы. Некоторые решили, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако супруга Евгения Петросяна эти слухи опровергла.

Татьяна Брухунова ответила сплетникам, заявив, что она не обязана отчитываться перед незнакомыми людьми. Жена юмориста дала понять, что мастерски скрывала свое положение. По словам молодой мамы, она не обнародовала снимки с округлившимся животом из-за нежелания выставлять личную жизнь напоказ.

"Если я их не сливаю в сеть, это не значит, что их нет. Может, вам еще и анализы показать?", – высказалась супруга Петросяна.