Бывший муж уехавшей из России Пугачевой раскрыл доходы певицы во времена СССР

Сейчас советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева проживает за пределами нашей страны. Однако ее личность по-прежнему активно обсуждается общественностью. В основном публика возмущена тем, что артистка променяла родину на недовольного политикой страны мужа-иноагента. Два года назад Примадонна вместе с Максимом Галкиным* и детьми покинула Россию.

Пока в Сети продолжают судачить о певице, ее бывший возлюбленный рассказал о ранних заработках артистки. Третий муж Примадонны Евгений Болдин раскрыл доходы певицы во времена СССР. Музыкальный продюсер дал интервью, в ходе которого признался, что Алла Пугачева раньше зарабатывала не так-то много денег.

По словам экс-избранника артистки, в те времена у каждого исполнителя была своя ставка. Алла Пугачева, по его словам, отдавала часть дохода государству. За сольный концерт исполнительница получала 7 с половиной рублей. При том, что иногда даже один билет стоил куда больше.

Евгений Болдин вспоминает, что концерт в Тбилиси, к примеру, мог обойтись зрителю в 10 рублей. Но, как уточняет продюсер, это стоимость при покупке "с рук".

"Другие люди зарабатывали, а она не могла. Потому что за каждой ее поездкой следили", – уточнил бывший супруг Примадонны.

Евгений Болдин в беседе с журналистами отметил, что и выступления артистки за границей оценивались на так высоко, как могли бы. Алла Пугачева, по словам своего бывшего мужа, зарабатывала 15 долларов в сутки. Остальная валюта сдавалась в "Госконцерт".