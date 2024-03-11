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Вдова Пускепалиса дебютировала в новом сезоне сериала "Шифр"

Вдова Пускепалиса дебютировала в новом сезоне сериала

В новом сезоне сериала "Шифр" сыграла вдова Сергея Пускепалиса Елена Петрова. Ее погибший супруг раньше тоже принимал участие в этой киноработе.

На интернет-платформах "Кинопоиск" и "Wink" 29 марта состоится премьера нового сезона сериала “Шифр”. Три предыдущих сезона уже полюбились многим зрителям своим захватывающим сюжетом и яркой атмосферой. Режиссер картины – Вера Сторожева. В прошлом году погиб Сергей Пускепалис, игравший одну из ролей в проекте. Его дело продолжила жена.

Как и в прошлых сезонах, в новом будет 16 серий. По сюжету экс-сотрудницы дешифровального отдела ГРУ объединяются в группу, чтобы распутывать самые сложные дела. Действие сериала происходит в 1956 году.

В четвертом сезоне героини поедут в Кисловодск, чтобы расследовать там загадочное преступление. В картине появились и новые герои. Так, в состав актерской команды вошли Агриппина Стеклова и Эвклид Кюрдзидис. В сериале также дебютировала вдова Сергея Пускепалиса Елена Петрова. Она решила продолжить работу своего погибшего супруга, который тоже принимал участие в съемках этого проекта.

Сергей Пускепалис. Фото: Youtube/@KADI-DIANA

После премьеры первых серий нового сезона сериала "Шифр" на платформах его покажут на Первом канале. Зрители смогут оценить, как вдова Сергея Пускепалиса справилась со своей актерской задачей и сопереживать любимым героиням, которые справляются с самыми запутанными и сложными делами.


11 марта 2024, 15:24
Сергей Пускепалис. Фото: Youtube/@AlekseyRomanovich
Светлана Погадаева
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