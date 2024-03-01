57-летняя Сальма Хайек поделилась своими методами маскировки седых волос

Сальма Хайек, известная своей открытостью и честностью перед поклонниками, недавно поделилась уникальным и личным советом по уходу за волосами. В своем недавнем видео в популярной социальной сети актриса решила показать, как она борется с одной из общих проблем старения – седыми волосами. Вместо того, чтобы прибегать к постоянному окрашиванию или другим радикальным методам, Хайек предпочитает более простые и быстрые способы маскировки седины.

В видео Сальма продемонстрировала, как использует тушь для ресниц, чтобы временно закрасить седые волосы у корней. Этот метод, по ее словам, особенно удобен, когда она находится в одиночестве и нуждается в быстром решении. Такой подход позволяет актрисе сохранять естественный вид своих волос без необходимости частого окрашивания, которое может повредить волосы.

Кроме того, Хайек показала, как ее парикмахер использует специализированный спрей для корней волос, который также помогает скрыть седину. Этот продукт является еще одним примером временного решения, которое актриса предпочитает использовать для поддержания своего образа без долгосрочного воздействия на здоровье волос.

Сальма Хайек также поделилась своими размышлениями о старении и как это повлияло на ее отношение к собственной внешности. Она призналась, что с возрастом научилась принимать свою естественную красоту и меньше обращать внимание на мнение окружающих. Актриса подчеркнула, что хотя иногда коллеги могут выразить недовольство ее седыми волосами, она предпочитает оставаться верной себе и использовать ненавязчивые методы для поддержания своего образа.