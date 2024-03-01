52-летний Марк Уолберг оголил торс и показал утреннюю фитнес-тренировку

Актер Марк Уолберг, известный своей преданностью фитнесу, снова доказал, что для него нет преград в стремлении к идеальной физической форме. В возрасте 52 лет актер опубликовал в популярной социальной сети видео утренней тренировки, которая по традиции началась в 4 утра.

На кадрах видно, как Уолберг, не надевая футболку, усердно работает в спортзале под руководством своего тренера, который не только подбадривает его, но и объясняет, какие именно мышцы задействованы в упражнениях. В числе прочего, актер выполнил упражнения с обратными разведениями на тренажёре с эспандерами для стабилизации плеч, серию упражнений на трицепсы и работу с колесом для пресса, которое его тренер назвал "одним из самых сложных упражнений".





Несмотря на свою стойкую мотивацию, Уолберг признался, что иногда ему не хочется идти в спортзал. "Я чувствую это чаще, чем вы думаете", – делился он в недавнем интервью. Однако актер подчеркнул важность сохранения физической формы и принятия трудных вызовов для своего образа жизни.

"Я не хочу пропустить что-то важное из-за того, что, не дай Бог, я позволил себе расслабиться и не добился желаемых результатов", – сказал он.

Марк начинает свой день с погружения в ледяную воду при температуре +1 градус по Цельсию, что помогает ему войти в нужное состояние для тренировки. "Я такой [говорю себе] "Окей, я проснулся, я жив". После этого мы начинаем", – делится Уолберг.