Гвинет Пэлтроу рассказала, как заболевание отца изменило ее взгляды на здоровье

Актриса Гвинет Пэлтроу поделилась историей своего погружения в мир здоровья и благополучия, которое началось с болезни ее отца, Брюса Пэлтроу. В своем недавнем общении с поклонниками в популярной социальной сети Гвинет рассказала о том, как диагноз рака, поставленный ее отцу, когда ей было около 25 лет, подтолкнул ее к изучению питания, воздействия окружающей среды на здоровье, альтернативных методов лечения, таких как акупунктура.

"Это началось давно... я не знаю, в середине 90-х, из-за моего отца", – поделилась она.

Вдохновение на путь к здоровому образу жизни Гвинет черпает не только в своем личном опыте, но и в семейной истории. Кроме борьбы отца с раком, ее мать, Блайт Даннер, также столкнулась с этим заболеванием. В 2022 году Даннер объявила о своем выздоровлении от рака полости рта – того же заболевания, что унес жизнь ее мужа.

"Все мы в той или иной степени сталкиваемся с раком, но редко когда супруги страдают от одного и того же вида рака," – отметила она.

Гвинет не только делится своими знаниями, но и активно внедряет принципы здорового образа жизни в свою повседневную рутину. Она рассказывает о пользе употребления приготовленных овощей, различных видов белка и здоровых углеводов для снижения воспалений в организме. Кроме того, актриса подчеркивает важность физической активности, включая ежедневные прогулки, пилатес и тренировки по методике Трейси Андерсон.

Гвинет также не устает восхищаться силой и стойкостью своей матери в борьбе с болезнью.

"Моя мать – действительно одна из самых сильных людей, которых я знаю," – говорит она, отмечая грациозность и мужество Блайт Даннер на пути к выздоровлению после трех операций, химиотерапии и лучевой терапии.

История Гвинет Пэлтроу и ее семьи напоминает о том, как личный опыт может стать мощным стимулом для изменений к лучшему не только в своей жизни, но и жизни окружающих.