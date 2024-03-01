Инстасамка отметила тур по России, решив сменить имидж

Раньше любимица молодежи никак не ограничивала себя в творчестве, выпускала песни, которые содержали обсценную лексику. Но за последний год песни артистки, как могли заметить ее поклонники, стали намного сдержаннее. Однако новый, чуть более скромный образ не всегда помогает Инстасамке избегать недовольств общественности.

Как сообщают СМИ, певицу настигла незавидная участь некоторых коллег по цеху. По информации телеграм-канала Mash, запланированные выступления звезды в российских городах сорвались. Уточняется, что знаменитость сама отменила тур по стране из-за поступающих от активистов жалоб на тексты ее песен.

Но, судя по всему, проблемы с концертной деятельностью блогершу не слишком беспокоят. Источник сообщает, что Инстасамка решила сменить имидж и творить для более взрослой аудитории.

Как отмечается, исполнительница собирается отказаться от провокационных текстов и пока сосредоточиться на выступлениях в ночных клубах, куда аудитория младше 18 лет попасть не может. СМИ пишут, что артистка планирует представить поклонникам обновленную себя в 2025 году. Тогда же она вновь начнет петь для широкой публики.

А ранее "Клео.ру" писали, что Инстасамка выпустила свою версию хита Кати Лель "Мой мармеладный".

