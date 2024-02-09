Дарье Мельниковой — 32 года: самые яркие моменты в карьере актрисы

Актриса Дарья Мельникова родилась 9 февраля 1992 года в российском городе Омск. Будущая звезда с самого раннего детства демонстрировала окружающим свои творческие таланты. Будучи ребенком, она занималась танцами, осваивала хип-хоп и изучала модерн и джаз. Однако сердце юной девочки больше всего лежало к балету.

В возрасте 11-ти лет Дарья Мельникова решила стать артисткой. И ее план оказался вполне реализуем. Звезда смогла получить общественное признание и любовь поклонников. В этот радостный февральский день редакция "Клео.ру" вспоминает самые яркие моменты в карьере актрисы.

ДЕТСТВО

Как мы уже писали выше, детство будущей актрисы было насыщено творческой деятельностью. Дарья Мельникова с трех лет занималась танцами, а с пяти – балетом. На выступления девочки ходили сначала ее родственники, а после появились и первые настоящие зрители. Будущая звезда поняла, что она хочет выступать на сцене всегда.

В 2006 году Дарья Мельникова посетила мероприятие в лагере "Орленок". Именно там талант молодой актрисы был замечен режиссером Юрием Морозовым, который предложил школьнице главную роль в фильме "Золушка 4X4".





КАРЬЕРА

После дебюта в кино ее карьера продолжила стремительно развиваться. Дарья Мельникова успешно прошла кастинг в ставший невероятно популярным сериал "Папины дочки". Знаменитость получила роль Жени Васнецовой – самой спортивной дочки в семье.

За свою карьеру актриса снялась в большом количестве громких проектов, например, "Волшебный участок", "Стальная бабочка", "Медиатор" и другие. На сегодняшний день Дарья Мельникова служит в театре им. Ермоловой и принимает активное участие в постановках. На сайте театра регулярно появляются афишы спектаклей с участием артистки.





ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

В 2013 году звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова тайно вышла замуж. Избранником актрисы стал ее коллега по цеху Артур Смольянинов. Знаменитости предпочитали скрывать свои отношения от общественности, однако все тайное рано или поздно становится явным.

В 2015 году поклонники Мельниковой узнали о ее беременности. Той же осенью на свет появился первенец артистов – сын Артур. Спустя три года Дарья родила второго малыша, которого они с супругом назвали Марком. Совместные семейные снимки редко появлялись на страницах в социальных сетях артистов. Быть может, поэтому появившаяся в 2021 году новость о разводе так удивила публику. На сегодняшний день Дарья Мельникова всецело отдает себя детям и активно работает над развитием карьеры.