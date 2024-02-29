"Любовь и голуби", "Москва слезам не верит" и "Бриллиантовая рука" выйдут в кино

Старейшая отечественная киностудия находится в Москве. Она является одной из крупнейших и наиболее известных кинокомпаний страны. "Мосфильм" славится своими киношедеврами, созданными в разные исторические периоды. Стало известно, что три легендарные картины "Мосфильма" покажут в кинотеатрах.

Радостное событие приурочено к 100-летию киноконцерна "Мосфильм". Компания решили отметить день рождения вместе с любимыми зрителями. Как сообщается, среди них они провели опрос и уточнили, какие фильмы им бы хотелось пересмотреть в кинотеатрах. Так удалось определить лидеров. Было принято решение запустить на больших экранах следующие фильмы: "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит" и "Бриллиантовая рука".

Проекты, которые ранее были сняты на пленку, восстановили покадрово. Скоро легендарные ленты Леонида Гайдая и Владимира Меньшова можно будет увидеть в формате 4K.

Стоит отметить, что "Мосфильм" не впервые актуализирует картины таким образом. Ранее компания запускала в повторный другие знаменитые фильмы. Среди них: "Покровские ворота", "Кин-дза-дза!" и "Асса". К слову, последний из них получил рекордный кассовый сбор среди советских перевыпусков.