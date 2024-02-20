Тест: кто вы из героинь Людмилы Гурченко в советском кино?

Советская актриса начала свою карьеру в кино в конце 1950-х годов и быстро стала любимицей зрителей благодаря своей красоте, таланту и обаянию. Она снялась во многих известных фильмах, таких как "Девятое небо", "Карнавальная ночь", "Летят журавли" и многих других. "Клео.ру" подготовили тест, который определит, кто вы из героинь Людмилы Гурченко.

Если бы вам нужно было описать себя в двух словах, то какая вы?

1. Громкая и энергичная

2. Настоящая и добрая

3. Прирожденная звезда

А что насчет ваших увлечений?

1. Люблю и разбираюсь в современном искусстве

2. Верю в эзотерику и с радостью схожу на прием к экстрасенсу

3. Коллекционирую виниловые пластинки и слушаю их постоянно

Идеальный мужчина для вас?

1. Можно женатого, главное, чтобы любил животных

2. Простого парня, который постоянно пропадает на работе

3. Амбициозного мужчину, который жаждет построить успешную карьеру

Профессия, которая создана для вас?

1. Хочу свой бизнес

2. Моя душа лежит только к сцене

3. Готова устроиться в Дом культуры или галерею

Итак, тест завершен. Внимание – результат.

Если у вас больше ответов под цифрой 1, то вы Раиса Захаровна из фильма "Любовь и голуби". Если же под цифрой 2, то вы Вера Нефедова из "Вокзала для двоих". Ну, а если большинство ответов в под номером 3, то вы Таня Федосова из "Девушки с гитарой".