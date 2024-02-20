СМИ запустили анонс торжественного концерта Карауловой и "Иванушек International"

Российская певица Юлианна Караулова не так давно оказалась в центре громких общественных обсуждений. Артистка стала ведущей интеллектуальной передачи "Кто хочет стать миллионером?", заменив прославленного журналиста Дмитрия Диброва.

Публика разделилась тогда на два лагеря: одни считали, что голосистая блондинка занимает важное место на шоу Первого канала не по праву. Другая часть аудитории, наоборот, восхитилась талантом певицы и поверила в ее способности руководить игровым процессом.

Сама Юлианна Караулова называла свой новый опыт интересным и заявляла, что поначалу испытывала неуверенность, однако со временем все пришло в норму. А бывший ведущий телепередачи Дмитрий Дибров оказался на артистку не в обиде и даже пожелал ей удачи.

35-летняя финалистка "Фабрики звезд-5" Юлианна Караулова и без того была популярной, однако с развитием карьеры ее позиции в рейтингах, кажется, стали еще выше. Об этом свидетельствует и мнение общественности.

Жители Кирова, планирующие отмечать 650-летие города, отметили, что среди звезд на общественном празднике в 2024 году хотят видеть именно Караулову. Информацию разместили на сайте правительства Кировской области, а также СМИ запустили анонс торжественного концерта.





В источнике указано, что Юлианна Караулова планирует выступление для кировчан 12 июня. Сцену исполнительница хита "Ты не такой" должна разделить с коллегами по цеху – артистами из группы "Иванушки International".

На сайте региона отметили, что это далеко не все популярные знаменитости, которые посетят Киров летом. Например, вслед за Юлианной Карауловой по случаю Дня молодежи в регионе выступит дуэт HammAli & Navai.