Психолог Вероника Степанова разобрала типаж Саманты из "Секса в большом городе"

Сериал "Секс в большом городе" повествует о жизни героини Кэрри Брэдшоу и еще трех ее подруг: Шарлотты Йорк, Миранды Хоббс и Саманты Джонс. Образ последней особы из этой цепочки достаточно необычный и непростой.

Саманта по сюжету является девушкой свободной и легко заводит непродолжительные романтические связи. Героиня, считающая, что замужество – не ее история, наслаждается жизнью и ходит на свидания.

Популярный психолог Вероника Степанова на своем YouTube-канале обсудила сериал "Секс в большом городе" и разобрала типаж Саманты. Эксперт считает, что персонаж имеет истероидный характер и изображает из себя женщину, которая способна завоевывать любого из мужчин. Героиня сама бросает своих партнеров, играя тем самым не опережение. Таким образом она самоутверждается за счет избранников и показывает им, что она не так-то и проста.





Психолог Вероника Степанова считает, что сериал "Секс в большом городе" показывает такое поведение Саманты, потому что в прошлом она пережила подобное отношение от своего объекта обожания. Если проецировать типаж героини на реальную жизнь, то можно предположить, что, будучи юной, она столкнулась с предательством и потребительским отношением. Становясь старше, такие девушки лезут из кожи вон в попытках доказать миру свою состоятельность и способность самостоятельно выбирать партнеров и решать дальнейшую судьбу с ними.





Обсуждая сериал "Секс в большом городе" психолог Вероника Степанова называет поведение его героини мстительным. Саманта, по мнению эксперта, сама стала тем, кто ее когда-то обидел.