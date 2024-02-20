Таблоид Daily Mail запустил подсчет расходов Меган Маркл на модный образ в горах

Меган Маркл славится своим изысканным чувством стиля. Герцогиня Сассекская тщательно подбирает наряды для выхода в свет и не только. Понятное дело, что на торжественном банкете или светском вечере необходимо блистать, особенно если речь идет о представителях высших элит. Однако отдыхать Меган Маркл, судя по всему, предпочитает в более повседневных вещах.

Сотрудники британского издания Daily Mail решили изучить снимки 42-летней актрисы и посмотреть, насколько тщательно она подбирает наряды. Таблоид запустил подсчет расходов Меган Маркл на модный образ в горах.





Так, к примеру, во время недавнего визита в Канаду герцогиня Сассекская засветила свои ботинки Joan Of Arctic за 195 фунтов стерлингов (22 676 тысячи рублей). Журналисты посчитали странным, что из всего разнообразия обуви жена принца Гарри выбрала именно их.





Меган Маркл для посещения горнолыжного курорта составила достаточно непрактичный, по мнению большинства, образ в светлых оттенках. На герцогине, помимо упомянутых выше ботинок, был кремовый свитер бренда Co , стоимостью 600 фунтов стерлингов (69 773 тысяч рублей) и голубые обтягивающие джинсы Frame , которые обошлись звезде сериала "Форс-мажоры" в 200 фунтов стерлингов (23 257 тысячи рублей). Меган Маркл завершила свой образ кремовым пуховиком от Calvin Klein за 234 фунта стерлингов (27 211 тысяч рублей) и черной шапкой от Burberry из искусственного меха.

Журналисты издания отмечают, что образ, выбранный герцогиней Сассекской, очень уж напоминал то время, когда она только начинала встречаться со своим будущим супругом – принцем Гарри. Корреспонденты британской газеты сравнивают Меган Маркл с девушкой "по соседству".