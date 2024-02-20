Маркл не позвали в перезапуск сериала "Форс-Мажоры", который сделал ее звездой

Как известно, знакомство Меган Маркл с принцем Гарри произошло именно в тот момент, когда она снималась в сериале "Форс-Мажоры" (2011) (оригинальное название Suits). Вскоре личная жизнь актрисы внесла коррективы в ее карьеру – Меган Маркл отказалась от работы в кино, несмотря на то, что "Форс-Мажоры" сделали ее звездой экрана. Но на протяжении последних лет то и дело всплывали слухи о возможном возвращении знаменитости к творческой деятельности.

Поклонники сериала "Форс-Мажоры" ждали возвращения Меган Маркл на экраны в будущем спин-оффе. В новом сезоне создатели сериала решили рассказать зрителям о жизни Джессики Пирсон после ее отъезда из Чикаго. Однако совсем недавно стало известно, что супруга принца Гарри не будет принимать участие в съемках перезапуска проекта.

Как сообщает источник, создатель сериала не планировал приглашать герцогиню Сассекскую. Режиссер решил доказать публике, что новая версия сериала окажется не менее успешной без участия звезд первого сезона. Об этом сообщила одна из актрис сериала "Форс-мажоры" Рэйчел Харрис. Знаменитость прокомментировала позицию создателя сериала относительно бывших участников на 11-й церемонии вручения премии Гильдии визажистов и стилистов (MUAHS) в Беверли-Хиллз.

А вот коллега Меган Маркл Патрик Дж. Адамс считает, что жена принца Гарри еще не раз получит приглашения от продюсеров сняться в кино. Он отметил, что Меган – прекрасная актриса. Также Адамс подчеркнул, что популярная брюнетка украсила своим участием первый сезон сериала "Форс-Мажоры".

По информации других источников, Меган Маркл не проявила особого желания участвовать в новом сезоне сериала. Похоже, что чувства режиссера и актрисы в данном случае абсолютно взаимны. Напомним, что в оригинальной версии сериала, который побил все рекорды просмотров на Netflix, Меган Маркл сыграла помощника юриста Рэйчел Зейн.