Галкин назвал Пугачеву "мыльным пузырем" и счел никому не нужной

Суперзвезда отечественной эстрады покинула родную страну с внушительным багажом почти два года назад. Тогда исполнительница хита "Миллион алых роз" обосновалась в Израиле вместе со своим супругом и маленькими детьми. Для многих отъезд Примадонны из России стал сюрпризом. Заслуженный артист Борис Галкин объяснил, почему Алла Пугачева позволяет себе смотреть на россиян сверху вниз.

Коллега по цеху звезды отметил, что споры вокруг отъезда Аллы Пугачевой будут ходить еще долго. Он считает, что людям тяжело принять тот факт, что их "народная" любимица взяла и уехала из родной страны. Однако Борис Галкин убежден, что Алла Пугачева почувствовала в один момент, что может позволить себе смотреть свысока на всех, но жизнь откатила ее назад.

По мнению заслуженного артиста РФ, сегодня в России Аллы Пугачева уже никому не нужна. Даже ее внезапные визиты на родину, по словам Бориса Галкина, обсуждаются с меньшей силой, чем раньше. Также актер отметил, что такое отношение к родной стране и народу может позволить себе только неблагодарный человек.

"Так может вести себя только тот, кто из грязи в князи... Мыльным пузырем оказалась она", – высказался Борис Галкин.

Стоит отметить, что после отъезда в Израиль Алла Пугачева практически пропала со всех радаров. Она стала редко общаться с поклонниками и делиться подробностями своей жизни. Более того, в опубликованных постах она указывала, что ей все завидуют, а все оставшиеся в стране "холопы и рабы".