"Памятник открыли на 40 день": Садальский объявил об уходе знаменитой актрисы СССР

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не сидит на месте. На днях мужчина отправился в путешествие. Актер решил посетить город Ейск, в котором выросла и провела свое детство его близкая подруга и коллега по цеху. Так, Станислав Садальский объявил об уходе знаменитой актрисы СССР.

Артист решил пройтись по местам, которые связаны с Нонной Мордюковой в Ейске. Одним из них стал памятник, который находится на улице Ленина. Скульптор изобразил знаменитую актрису СССР юной босоногой казачкой с корзинкой абрикосов. В своем микроблоге Станислав Садальский опубликовал фотографию рядом со скульптурой.

Станислав Садальский отметил, что эскиз для памятника Нонна Мордюкова выбирала сама, и ей он очень нравился. Более того, она даже планировала приехать в Ейск на его открытие, но у нее так и не получилось. За месяц до торжественного события знаменитая актриса СССР ушла навсегда.

"Памятник открыли на 40-й день", – поделился с подписчиками в своем микроблоге Станислав Садальский.