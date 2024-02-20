Фаина Раневская: остроумные цитаты и личные признания народной артистки СССР

Фаина Раневская за свою продолжительную жизнь успела стать настоящей легендой кино. Артистка славилась не только своими ставшими легендарными ролями, но и меткими высказываниями. Редакция "Клео.ру" предлагает вспомнить самые, пожалуй, остроумные цитаты и личные признания народной артистки СССР.

О браке

"Понять, удачный ли брак, можно по тому, вступили вы в него или вляпались", – Фаина Раневская.

Фаина Раневская считала, что удачно выйти замуж можно только по любви. Согласно позиции народной артистки СССР, хорошим свой брак могут назвать лишь те люди, кто подошел к нему осознанно, а не по расчету.





О деньгах



"Мне непонятно всегда было: люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства", – Фаина Раневская.

Звезда советского кино Фаина Раневская считала, что глупо стыдиться бедности. Важно работать над собой и прилагать всевозможные усилия для достижения целей. А вот богачам, по мнению народной артистки СССР, видимо, стоило бы быть скромнее.

О любви

"Как много любви, а в аптеку сходить некому", – Фаина Раневская.

Звезда советского мюзикла "Золушка" Фаина Раневская была не обделена подарками от поклонников. Однако мудро подмечала, что в жизни ей хочется обычного женского счастья, стабильности и человека рядом, который по необходимости пошел бы в аптеку за лекарствами.

Про окружение

"Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать",– Фаина Раневская.

Народная артистка СССР Фаина Раневская считала, что от людей, которые вас чем-то не устраивают, следует избавляться без зазрения совести. Без них, по мнению звезды советского кино, вам, вероятно, станет лучше, а вот кому-то другому они могут пригодиться.





Про желания

"Все сбудется, стоит только расхотеть", – Фаина Раневская.

Фаина Раневская много чего искренне желала в своей жизни. Правда, по мнению советской актрисы, как только мы перестаем чего-то хотеть, оно тут же у нас появляется.

Про друзей

"Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь своим посещением, и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести", – Фаина Раневская.

Народная артистка СССР Фаина Раневская верила в искреннюю дружбу и полагала, что люди сходятся в основном по общим интересам. Звезда советского кино полагала, что насильно мил не будешь, и друзья – не те люди, которым надо навязываться.