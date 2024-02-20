Чемпионка Аделина Сотникова запустила публикацию о победе на Олимпиаде в Сочи

С раннего детства будущая звезда начала строить свою карьеру в фигурном катании. Уже в четыре года она ловко скользила по льду на коньках. Тренировки не прошли даром: повзрослев, спортсменке удалось стать первой в России олимпийской чемпионкой в одиночном катании среди женщин. На днях в соцсети Аделина Сотникова запустила публикацию о победе на Олимпиаде в Сочи.

В своем микроблоге звезда разместила видео с Олимпийских игр 2014 года. На кадрах видно эмоции, которые испытывала Аделина Сотникова в момент торжества. Она и плачет, и волнуется, и испытывает чувство гордости, и радуется. Также артистка отметила, что сегодня особая дата – десять лет минуло после того, как она одержала эту непростую победу.

"Ровно 10 лет назад была написана история на всю жизнь!" – поделилась в своем микроблоге Аделина Сотникова.

Более того, она напомнила и себе, и своим подписчикам о том, какие чувства ей пришлось пережить в тот день. Для нее долгожданная победа стала нечто большим. Спортсменка назвала ее мечтой, которая стала реальностью. Также Аделина Сотникова отметила, что на своем примере ей удалось показать, что сила духа и вера в себя способны на многое. Фигуристка считает, что победа на Олимпиаде в Сочи принадлежит не только ей, но и ее семье, а также всей стране.