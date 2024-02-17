Пэрис Хилтон — 43: ценные советы женщине от светской львицы

Пэрис Хилтон родилась 17 февраля 1981 года в Нью-Йорке. Детство будущей звезды было по-настоящему счастливым. Ее отец, Ричард Хилтон, являлся успешным бизнесменом, а мать, Кэти Ричардс, была публичной персоной.

В семье Хилтон, кроме старшей Пэрис, были и другие дети: сестра Ники и братья Бэррон и Конрад. Они считались наследниками многомиллионного состояния компании Hilton Hotel, основанной Бэрроном Хилтоном.

Пэрис Хилтон не проявляла большого интереса к учебе, поэтому была отчислена из школы. Однако это не помешало ей в конечном итоге получить аттестат. Будучи наследницей семейного бизнеса, Пэрис мечтала о карьере успешной модели. И с этой задачей она справилась блестяще. В день рождения Пэрис Хилтон редакция "Клео.ру" хотела бы поделиться с женщинами ценными советами от этой светской львицы.





Про стиль

"Не смешивайтесь с толпой", – Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон считает, что женщине важно всегда быть при параде. Светская львица уверена, что необходимо одеваться "с иголочки" независимо от того, куда вы собираетесь идти.

Про моду

"Люди могут выразить себя через свою одежду", – Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон верит, что с помощью одежды можно передать настроение и показать всему миру, кем вы являетесь на самом деле. Звезда думает, что мода – это одна из форм искусства и любви.

Про естественность

"Я за природные формы", – Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон считает, что нет ничего хуже молодых девушек с переделанными частями тела. Фотомодель выступает за естественные и данные природой формы.





Про уверенность в себе

"Не важно, что у тебя на голове, главное – представь, что на ней корона", – Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон считает, что важнее всего быть уверенным человеком. Совершенно без разницы, какую прическу вы носите, главное – идти по жизни с высоко поднятой головой.

О жизни в целом

"Я не думаю, я просто иду", – Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон уверена, что не стоит тратить свое время на обдумывание абсолютно всех действий. В определенные моменты необходимо просто расслабиться и идти.