Принц Гарри рассказал о недавней встрече с Карлом III после известия о болезни

Герцог поделился своими ощущениями о сближении семьи в свете недавно диагностированной онкологии Короля Карла III. Принц Гарри совершил поездку из США в Великобританию, чтобы побыть рядом с отцом. Отметим, что член британской королевской семьи выразил благодарность за возможность этой встречи : "Моя семья для меня важна. Я чувствую благодарность за то, что мне удалось приехать и поддержать моего отца в это время", – подчеркнул герцог.

В свежем интервью Гарри выразил надежду на то, что семейное испытание поможет разрешить давние разногласия . "Я убежден, что такие обстоятельства, как болезнь, могут сплотить нас. Я наблюдаю, как семьи становятся одним целым в подобных ситуациях, и верю в это", – поделился Принц Гарри.





WomanHit передает, что информация о тяжелом состоянии здоровья Карла III появилась в конце января 2024 года. Впоследствии было выяснено, что монарх страдает от онкологии. Сообщается, что не прошло и двух недель, как Гарри нанес визит к своему отцу, который, согласно прессе, продолжался не более 30 минут.

Интригует вопрос, может ли откровенность принца Гарри быть только частью стремления произвести положительное впечатление на королевскую семью? Поклонники с нетерпением ожидают развития событий.

Ранне "Клео.ру" писали, что Daily Express назвал предстоящий год переломным для Меган Маркл и принца Гарри. Эксперт подчеркивает, что для избежания финансовых трудностей герцогу и герцогине Сассекским необходимо наверстать упущенные возможности.