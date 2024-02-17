В 2015 году ушла из жизни Жанна Фриске, экс-участница группы "Блестящие", столкнувшаяся с тяжелой болезнью – раком мозга. С тех пор ее сын Платон находится под опекой отца, известного телеведущего Дмитрия Шепелева.

Дмитрий Шепелев не только взял на себя ответственность за воспитание молодого Платона после кончины Жанны Фриске, но и решил ввести своего наследника в мир телевидения. Недавно они появились в кулинарном шоу "Дети рулят" на телеканале "Суббота!".

Ведущими проекта выступают Регина Тодоренко и шеф-повар Виталий Истомин. По правилам шоу, родители и их дети объединяются в команды для приготовления блюд, причем вторые направляют своих "стариков", используя наушники.





Плaтон, сын покойной Жанны Фриске, составил конкуренцию Федору, второму ребенку в семье Михаила Башкатова. Они продемонстрировали мастерство в приготовлении деликатесов.

На шоу "Дети рулят" 10-летний сын Фриске и Шепелева признался, кем хочет стать. Платон поделился своими амбициями о будущей спортивной карьере в баскетболе и увлечении музыкой , в том числе игрой на разнообразных музыкальных инструментах – гитаре и фортепиано . Кроме того, ему нравится тепло семейных вечеров, когда он вместе с отцом выгуливает собак по кличке Пу и Лу, и они обсуждают различные темы.

Отметим, что Дмитрий Шепелев, отец Платона, организовал семейный очаг с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой он состоит в фактическом браке уже несколько лет. В их заботливых руках воспитывается Лада, десятилетняя дочь Екатерины от предыдущих отношений, и общий малыш Тихон, которому всего два года. Напомним, что 15 июня 2024 года будет ровно девять лет, как нет любимой всеми Жанны Фриске.