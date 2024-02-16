Исполнитель хита "Ягода малинка" Хабиб пожаловался на одиночество

Несколько дней назад в столице состоялся торжественный концерт, посвященный празднику всех влюбленных. Светское мероприятие посетило большое количество звезд шоу-бизнеса. Журналисты издания Prozvezd пообщались с гостями вечера, среди которых отметился и 33-летний российский певец и видеоблогер Хабиб. Исполнитель хита "Ягода малинка" пожаловался на одиночество.

По словам молодого артиста, найти вторую половинку ему пока, увы, не удалось. Более того, певец в последний раз находился в романтических отношениях еще до своей популярности. Хабиб также рассказал журналистам, что рост и вес будущей девушки для него не имеют никакого значения. Главное, как утверждает музыкант, чтобы она была хорошим человеком и любила его не за деньги и подарки. Ради потенциальной дамы сердца артист готов даже в три часа ночи сходить за шаурмой.

В беседе с представителями прессы Хабиб вспомнил свои прошлые влюбленности и признался, что они далеко не всегда приносили ему положительные эмоции. Артист рассказал, что его первая любовь ни к чему хорошему не привела.





"Я влюбился еще в школе: она была меня чуть постарше, на пару классов. Любовь оказалась не взаимной", – поделился исполнитель хита "Ягода малинка".

Музыкант признался, что очень долго тогда переживал из-за безответных чувств. Однако на данный момент Хабиб считает, что все было к лучшему. У той девушки сейчас семья, кошки и дети.

Молодой артист также рассказал журналистам о другой возлюбленной, из-за чувств к которой ему пришлось влезать в долги. Хабиб занимал деньги для поездки в Таиланд. Вскоре отношения с этой девушкой закончились.