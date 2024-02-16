От сельской девочки до богини мужских грез: путь 46-летней актрисы Толкалиной

Будущая звезда кинематографа Любовь Толкалина родилась 16 февраля 1978 года в небольшом селе Рязанской области. Ее родители были простыми трудягами. Папа работал мастером по выделке мехов, а мама ухаживала за тяжелобольными людьми. В юности Люба серьезно увлекалась синхронным плаванием и, кстати, неплохо преуспела в этом спорте. Карьеру как актриса Любовь Толкалина начала, выступая в водном театре.

Будучи 16-летним подростком, она в тайне от родителей снялась в рекламе сантехнического магазина. Параллельно Любовь Толкалина готовилась к поступлению во ВГИК. В этот праздничный день редакция "Клео.ру" вспоминает яркую жизнь одной из самых красивых актрис отечественного кино.

ДЕТСТВО

Как мы уже писали выше, Любовь Толкалина родилась в самой обыкновенной семье. Благодаря упорному труду артистка смогла самостоятельно поступить во ВГИК и успешно его закончить.

Будучи еще студенткой первого курса, она встретилась со своим будущим избранником Егором Кончаловским. Многие впоследствии обвиняли актрису в том, что она завязала роман с ним исключительно по расчету. Однако отношения с кинорежиссером продлились почти 20 лет.





КАРЬЕРА

В 1999-ом году Толкалина, закончив обучение, пришла в Театр Советской армии и прослужила там четыре года. Параллельно с этим знаменитость строила и модельную карьеру. В 2001 году Любовь даже получила честь стать "девушкой месяца" по версии популярного мужского журнала PLAYBOY.

Общественное признание к артистке пришло, когда ей было 24 года. Любовь Толкалина в 2002 году приняла участие в проекте своего избранника "Антикиллер". Стоит отметить, что до этого у нее уже были успешные работы. Актриса снималась в детективных сериалах "Марш Турецкого" и "Линия защиты", а также в драматической картине "Траектория бабочки". В 2005 году Любовь Толкалина исполнила одну из главных женских ролей в фильме Кончаловского "Побег". В карьере артистки также есть опыт работы в телешоу.





ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Любовь Толкалина почти 20 лет прожила в гражданском браке с Егором Кончаловским, который старше артистки на 12 лет. За время отношений на свет появилась их общая дочь Мария (2001 года рождения). Правда, до ЗАГСа возлюбленные так и не дошли. Любовь Толкалина как-то рассказывала, что Кончаловский несколько раз делал ей предложение руки и сердца, однако для актрисы были важны искренние чувства, а не штамп в паспорте. В 2017 году артистка объявила, что ее отношения с режиссером закончены.





В 2019 году она вступила в романтические отношения с композитором из Британии Саймоном Бассом. Однако роман на расстоянии стал серьезным испытанием для влюбленных. По последней информации, в 2020 году они расстались.

Сейчас актриса активно ведет социальные сети, где публикует фотографии со своим обнаженным телом. В 46 лет Любовь Толкалина остается в отличной форме и не изменяет статусу богини мужских грез.