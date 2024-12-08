"Слава Богу, я на ногах": Лолита о личных итогах года, планах на Новый год и подарках семье

На фестивале "Песня года", информационным партнером которого в этом году является "Клео.ру", певица Лолита Милявская поделилась личными итогами года, отметив, что с возрастом ее ценности изменились.

"Для меня главный итог года, что у меня все живы в семье. Важнее этого итога нет. И я, слава Богу, на ногах. Раньше, когда я была моложе, могла что-нибудь другое сказать, а сейчас – нет. Сейчас – только то, что для меня оказалось глобальными вещами – важными и очень личными", – призналась знаменитость.

Также Лолита выразила скептическое отношение к такому понятию, как "год кармы", коим, говорят, был и 2024-й. Она считает, что люди часто уделяют слишком много внимания суевериям и предсказаниям, вместо того чтобы полагаться на здравый смысл и реальное понимание причинно-следственных связей:

"Чем человек глупее, тем больше он слушает всякую фигню. Карма – это отсутствие интеллекта"





Лолита сообщила, что в этот Новый год будет работать. После она планирует отправиться в путешествие на месяц. Сначала певица собирается посетить теплую страну ради отдыха, а затем отправится в Болгарию к своей семье. Там она планирует навестить маму, которой скоро исполнится 82 года, и дочку, которая скучает по ней.

"Честно, я пока ничего не решила, что подарить им на Новый год. Дочь ничего, кроме книг, не выбрала. А для мамы мое присутствие – самый большой подарок. Все кофточки, что я дарила, колечки оказались ей ненужными", – рассказала артистка в беседе с "Клео.ру".

Себе же Лолита решила сделать практичные подарки. Она приобрела новый качественный микрофон и два профессиональных компьютера для работы, так как старые пришли в негодность. Певица считает, что это прекрасное вложение в ее творчество и профессиональную деятельность.