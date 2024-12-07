Филипп Киркоров озвучил одно из главных требований к будущему зятю

В Москве в 53 раз проходит фестиваль "Песня года", информационным партнером которого является "Клео.ру". Среди постоянных участников – народный артист России Филипп Киркоров. Исполнитель хита "Черная пантера" появился на красной дорожке с букетом лизиантусов – любимых цветов дочери Аллы-Виктории, которой неделей ранее исполнилось 13 лет.

Во время беседы с журналистами Киркоров рассказал, что будущий избранник его наследницы обязательно должен дарить ей лизиантусы. Это одно из главных требований артиста к зятю. Также артисту хотелось бы, чтобы Алла-Виктория связала свою судьбу с талантливым человеком, желательно, из академии Игоря Крутого.

Напомним, дочь Филиппа Киркорова училась в Дубае. Правда, свое время наследница певца тратит не только на учебу, но и на ведение личного аккаунта в социальных сетях. Алла-Виктория стала блогером, публикуя забавные ролики, благодаря чему количество ее поклонников растет, а значит, и число потенциальных ухажеров.

Сам Филипп Киркоров был женат один раз. Его супругой была народная артиста СССР Алла Пугачева – с 1994 по 2005 год. Артист до сих пор с теплотой вспоминает то время. Например, в новом клипе "Черная пантера" певец оставил несколько отсылок к своему самому яркому роману.









