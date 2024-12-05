Жена Натана заступилась за него после истории с беременной любовницей: "И во мне есть темные стороны"

Известный рэпер Натан попал в скандал из-за своих любовных похождений во время шоу "Звезды в Джунглях". Будучи женатым, артист закрутил роман с блогершей Лерчек, потом был застукан в объятьях Бьянки. Другие участники проекта не рисковали высказываться против своего сокомандника, и только Алана Мамаева осудила артиста за то, что тот периодически любезничал по телефону с супругой, а после возвращался к своим "курортным романам".

Когда съемки завершились, а правда о Натане всплыла наружу, высказалась и Алена Жигалова. Интервьюер заявила, что жена рэпера давно готова вернуться к Натану, а накануне поделилась еще одной тайной. По словам Алены, у исполнителя хита "Улетай" есть любовница – Ксения Гато, которая была от него беременна в тот же период, когда жена ждала ребенка. Журналистка утверждает, что артист ей угрожал и требовал избавиться от беременности.

После того как всплыла новая информация о похождениях Натана, заговорила и его супруга Анастасия Шевцова. Однако многим показалось, что девушка снова выгораживает мужа. Она заявила, что поклонники считают ее правильной, однако на самом деле это далеко не так.

"Идеальных людей не существует, и у каждого из нас есть темные стороны. Я тоже не исключение... В каждом из нас есть свои темные стороны", – высказалась в своем блоге жена исполнителя.

Анастасия уверена, что если разобраться со своими темными сторонами и направить в нужное русло, то они могут быть полезны. По словам жены Натана, каждому человеку необходимо заглянуть в себя и принять то, что они считают изъянами, тогда эти грани личности станут источником энергии.



Впрочем, рассуждения Анастасии многие восприняли неоднозначно. А некоторые и вовсе осудили девушку, которая уклоняется от прямых комментариев относительно похождений певца.



"Это вы так измены своего супруга оправдываете?"; "Так нас готовят к примирению"; "То есть ты приняла темную сторону Натана и думаешь, что он рожден быть "таким"?" – высказались комментаторы.

Ранее стало известно о том, что женатый Натан хотел ребенка от Лерчек. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".